Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet vermutlich hohe Geldsumme

Jena (ots)

Eine Frau aus Jena wurde am Montagabend Opfer eines perfiden Telefonbetrugs. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien auf dem Computer der Geschädigten eine Pop-up-Meldung, in der sie aufgefordert wurde, Kontakt zu einem angeblichen Microsoft-Kundendienst aufzunehmen. Im weiteren Verlauf hielten die unbekannten Täter die Frau über mehrere Stunden telefonisch in der Leitung und veranlassten sie, eine Fernzugriffssoftware herunterzuladen. Dadurch erhielten die Betrüger Zugriff auf den Computer der Geschädigten. In der Folge wurden persönliche Daten, Kontodaten sowie Passwörter herausgegeben. Zudem bestätigte die Frau mehrere Push-TAN-Aufträge. Wie hoch der entstandene finanzielle Schaden ist, konnte zunächst nicht abschließend geklärt werden. Nach Angaben der Geschädigten befand sich ein größerer Geldbetrag auf dem betroffenen Konto. Dieses wurde zwischenzeitlich eigenständig gesperrt. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor angeblichen Support-Anrufen oder Pop-up-Meldungen vermeintlicher Softwarefirmen. Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt auf und verlangen weder Passwörter noch die Installation von Fernwartungssoftware.

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