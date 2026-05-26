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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügerischer Heizungsnotdienst

Saale-Holzland (ots)

Ein eigentlich routinemäßiger Einsatz eines Heizungsnotdienstes endete Montagabend in Eisenberg mit einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte wegen eines Defekts einen Monteur gerufen und nach eigenen Angaben telefonisch einen Preis von rund 300 Euro vereinbart. Nach Abschluss der Arbeiten soll der angebliche Handwerker dann plötzlich das Doppelte verlangt haben. Als es darüber zum Streit kam, bedrohte der Monteur den Auftraggeber offenbar sogar mit Schlägen und rückte anschließend ab. Besonders auffällig: Die angebliche Firma konnte im Internet bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei prüft nun die Hintergründe und rät grundsätzlich dazu, bei Notdiensten vorab Preise und Firmendaten genau zu prüfen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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