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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Kriminalpolizist am Telefon

Saale-Holzland (ots)

Ein Mann aus Renthendorf erhielt am Montagmittag einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgab. Im Gespräch erkundigte sich der Anrufer gezielt nach Bargeld und Wertgegenständen im Haushalt und bot an, diese angeblich "sicherzustellen". Der Geschädigte erkannte die betrügerische Absicht rechtzeitig, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Ein Schaden entstand nicht. Nach Angaben des Mannes sprach der Täter akzentfrei Deutsch, nannte jedoch keinen Namen und meldete sich lediglich mit "Kriminalpolizei". Die Polizei warnt erneut vor derartigen Schock- und Betrugsanrufen. Echte Polizeibeamte fragen am Telefon niemals nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen und holen diese auch nicht zur "Sicherstellung" ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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