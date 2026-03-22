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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.03.2026 um 15:40 Uhr wurde ein 53-Jähriger aus Landau/ Pfalz mit einem Renault in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Außerdem stand dieser unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde der Beifahrerin übergeben, welche im Besitz eines Führerscheines und Halterin des Fahrzeuges ist. Nun kommt auf den 53-jährigen Landauer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Die Halterin des Renault erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da diese zuließ, dass der Mann das Fahrzeug nutzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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