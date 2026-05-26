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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß auf Radweg - Neunjährige schwer verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagmittag kam es auf dem Radweg parallel zur L1052 zwischen Kranichfeld und Hohenfelden, nahe der Zufahrt zum Campingplatz Hohenfelden, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein neunjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg aus Richtung Hohenfelden kommend in Richtung Kranichfeld. In einer Linkskurve geriet sie vermutlich zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen wurde schwer verletzt ebenfalls zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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