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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spektakulärer Fahndungserfolg der Kriminalpolizei Jena

Jena (ots)

Ein Fahndungseinsatz mit mehreren überraschenden Wendungen gelang Ermittlern der Kriminalpolizei Jena am Pfingstsonntag im Raum Saalfeld. Nach intensiver Suche konnten die Fahnder einen gesuchten Straftäter aufspüren und festnehmen.

Gegen den 48-jährigen Jenaer bestanden gleich drei Haftbefehle wegen Drogen- und Eigentumsdelikten. Insgesamt stand eine Freiheitsstrafe von drei Jahren im Raum. Da der Mann seine Haftstrafe nicht antrat und untertauchte, wurde durch die Staatsanwaltschaft die operative Fahndung mit der Suche beauftragt.

Die Spur führte die Ermittler schließlich zu einem abgelegenen Unterschlupf in Schmiedefeld bei Saalfeld. Dort klickten am Sonntagnachmittag die Handschellen. Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere hochwertige eBikes, die mutmaßlich aus Straftaten stammen dürften.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte jedoch ein weiterer Fund in dem Versteck: Gemeinsam mit dem Gesuchten trafen die Fahnder auf ein seit Anfang April vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Nordthüringen. Die Jugendliche war aus einer Jugendeinrichtung verschwunden und galt seit Wochen als abgängig. Sie konnte wohlbehalten in die Obhut der Einrichtung zurückgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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