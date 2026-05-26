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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste 13-jährige Gina-Laura Köbbel aufgegriffen

Jena (ots)

Die am 23.05.2026 via Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 13-jährige Vermisste Gina-Laura Köbbel konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen am 26.05.2026, im Zusammenwirken mit Polizeikräften aus Hessen, im Raum Rotenburg aufgegriffen werden. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern noch an.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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