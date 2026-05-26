LPI-J: Vermisste 13-jährige Gina-Laura Köbbel aufgegriffen
Jena (ots)
Die am 23.05.2026 via Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 13-jährige Vermisste Gina-Laura Köbbel konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen am 26.05.2026, im Zusammenwirken mit Polizeikräften aus Hessen, im Raum Rotenburg aufgegriffen werden. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern noch an.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
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