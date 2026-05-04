Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Mal "Molotow-Cocktail": Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0358

Ein Molotow-Cocktail selbst gebastelt aus einer Energy-Dose. Das meldete am Samstag (2.5.2026) um 1:58 Uhr ein Zeuge auf der Königsheide Ecke Rudolfstraße. Beschädigungen an umliegenden Autos konnten die Einsatzkräfte zu dem Zeitpunkt nicht feststellen.

Um 3:25 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum gleichen Ort aus, diesmal brannte der Unterboden eines geparkten Autos. Eine Zeugin hatte den Brand mit einem Feuerlöscher bereits gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war Tatmittel wieder ein Molotow-Cocktail gebastelt aus einer Energy-Dose. Eine weitere Dose gleicher Bauart lag vor dem Auto. Einen konkreten Tatverdacht gegen eine Person gab es bis dahin nicht. Um 5:01 Uhr meldete ein Zeuge weitere Molotow-Cocktails aus einer Dose und aus Glas, die aber nicht in Brand geraten waren.

Die Polizeibeamtinnen und Beamten ermittelten einen Tatverdächtigen: Einen 17-jährigen Lünener. Sie trafen ihn an seinem Wohnort an. Die Einsatzkräfte erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss und stellten Beweismittel sicher. Sie nahmen den Tatverdächtigen fest und verbrachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Es folgen Anzeigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

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