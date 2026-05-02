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Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zu: Tötungsdelikt am "Kleinen Borsigplatz" in Dortmund-Nord: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd.Nr.0354

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0349 berichtet, kam es in der Nacht zu Donnerstag (30. April) zu einem Tötungsdelikt auf der Dürener Straße in Dortmund-Nord. Zwei Täter verletzten einen 42-Jährigen so stark, dass dieser wenig später verstarb.

Am 30. April stellten sich zwei 37-jährige Rumänen (beide in Dortmund wohnhaft) bei der Polizeiwache Nord. Die beiden Männer machten Angaben an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl wegen Totschlags.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122 oder das allgemeine Pressehandy (0172/2913912).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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