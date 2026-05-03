Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall auf der A45 im Kreuz Dortmund-Süd: zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0355

Am Freitagmorgen (1. Mai) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A45 in Höhe Kreuz Dortmund-Süd. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein 24-Jähriger gegen 7:40 Uhr mit seinem Toyota auf der A45 in Richtung Frankfurt unterwegs. Mit in seinem Fahrzeug waren ein 24-Jähriger ohne festen Wohnsitz und eine 20-Jährige aus Düsseldorf.

Der Fahrer des Toyota war auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache war er kurzzeitig unaufmerksam und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr auf das Fahrzeug auf, das sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Hierbei handelte es sich um einen Mazda, in dem sich insgesamt vier Personen befanden. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrerinnen in dem Mazda (37 und 67 Jahre alt) leicht verletzt. Diese wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Toyota schleuderte dann weiter in die Mittelschutzplanke und blieb auf der Fahrbahn stehen. Durch den Unfall wurden alle Insassen des Toyota verletzt. Bei dem 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz bestand kurzzeitig Lebensgefahr. Der Mann wurde, wie auch die 20-Jährige, schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt bis ca. 12:10 Uhr voll gesperrt. Danach wurde durch die Autobahnmeisterei noch Aufräumarbeiten vor Ort durchgeführt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund nahm den Unfall vor Ort auf.

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