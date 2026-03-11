PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: E-Scooter-Fahrer berauben Frau in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige raubten am Dienstag, 10. März 2026, die Halskette einer Gelsenkirchenerin. Die 79-Jährige war gegen 12.25 Uhr zu Fuß auf der Belforter Straße in Rotthausen unterwegs, als ihr zwei Personen auf einem E-Scooter begegneten. Beim Vorbeifahren stießen sie die Gelsenkirchenerin zu Boden und rissen ihre Kette vom Hals. Dabei verletzte sich die Seniorin leicht, musste vor Ort jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Die Tatverdächtigen fuhren mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung davon. Bei den Angreifern handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter von circa 12 Jahren mit dunklen Haaren. Sie waren mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und hatten die Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen oder hat das Geschehen beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

