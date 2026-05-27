Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Jena (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es gegen 23:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Karl-Marx-Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 58-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich drei bislang unbekannte Jugendliche an der Haltestelle "Emil-Wölk-Straße" auf und näherten sich dem Geschädigten. In der Folge trat einer der Täter mit beschuhtem Fuß auf den Mann ein. Anschließend sollen alle drei Beteiligten gemeinschaftlich auf den 58-Jährigen eingeschlagen haben. Der Rettungsdienst behandelte den Geschädigten ambulant vor Ort. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden.

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