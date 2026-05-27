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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlader von Baustelle entwendet - Polizei prüft Zusammenhänge

Jena (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 22. Mai und Dienstagmorgen einen Radlader von einer Baustelle in der Straße "Am Flutgraben" in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände und entwendeten einen etwa 30 Jahre alten roten Radlader des Herstellers ATLAS. Der Wert der Baumaschine wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Umzäunung des Geländes konnte offenbar ohne größeren Aufwand geöffnet beziehungsweise verschoben werden. Es ist davon auszugehen, dass die Täter den Originalschlüssel zum Fahrzeug fanden. Die Polizei sicherte Spuren und wertet vorhandenes Videomaterial aus. Zudem wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Diebstählen von Baustellenmaterialien im Stadtgebiet besteht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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