Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Sachbeschädigung und Diebstahl

Vogelsberg (ots)

Diebstahl aus Auto

Grebenhain. Im Zeitraum von Samstag (09.05.), 11 Uhr, bis Montag (11.05.), 7 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter auf bisher nicht bekannte Weise Zugriff auf den Innenraum eine Mercedes Vito und entwendete aus dem Handschuhfach zwei Geldbörsen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in einem Hinterhof in der Straße "Am Horst" im Ortsteil Zahmen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung und Diebstahl

Mücke. In der Zeit von Freitag (08.05.), 13 Uhr, bis Montag (11.05.), 7.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer gemeinnützigen Einrichtung in der Flensunger Straße im Ortsteil Merlau und machten sich dort an einem Stromkasten zu schaffen, wobei sie diesen sowie ein zugehöriges Plastikschild beschädigten. Zudem entwendeten die Täter einen Sperrpfosten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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