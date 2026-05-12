Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungserfolg: Mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann aus Kassel in Ägypten festgenommen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Kassel und Gießen in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Osthessen

Fahndungserfolg: Mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann aus Kassel in Ägypten festgenommen

Hurghada/Fulda. Am 1. Februar 2026 nahmen Beamte der ägyptischen Polizeibehörden in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Osthessen einen mittels mehrerer Haftbefehle gesuchten 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Flughafen in Hurghada fest.

Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen, steht der ursprünglich aus Nordhessen stammende Mann mitunter bereits seit 2020 im dringenden Tatverdacht, in seiner Funktion als Geschäftsführer eines Unternehmens einen hohen fünfstelligen Darlehensbetrag einer Privatperson für private Zwecke missbräuchlich verwendet zu haben. Insgesamt lagen drei Haftbefehle - zwei der Staatsanwaltschaft Kassel sowie einer des Amtsgerichtes Alsfeld -, wegen Steuerhinterziehung sowie Betruges, gegen den 58-Jährigen vor. Sein Aufenthaltsort war jedoch bislang unbekannt.

Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen gelang es Beamten der Kriminalpolizei Fulda nun, in Kooperation mit dem Bundesamt für Justiz, dem Auswärtigen Amt, dem Bundeskriminalamt sowie den ägyptischen Behörden, den Gesuchten ausfindig zu machen und festnehmen zu lassen.

Der oberste ägyptische Gerichtshof ordnete schließlich am 20. April 2026 die Auslieferungshaft für den 58-Jährigen an. Er wurde daraufhin am 29. April 2026 nach Deutschland überstellt, wo er einem Haftrichter am Amtsgericht in Frankfurt am Main vorgeführt wurde. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug und ordnete Untersuchungshaft und damit die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an.

Weitere Angaben behalten sich die Staatsanwaltschaften Kassel und Gießen vor.

Thomas Hauburger

Pressesprecher, Staatsanwaltschaft Gießen Tel. 0641/934-3215

Andreas Thöne

Pressesprecher, Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561/912-2653

Sandra Suski

Polizeipräsidium Osthessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0661/105-1054

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