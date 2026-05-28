POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Northeim (ots)
Northeim, Mittelweg
Mittwoch, 27.05.2026, gegen 15:50 Uhr
NORTHEIM(da) - Bei einer Verkehrskontrolle im Mittelweg wurde am gestrigen Nachmittag gegen 15:50 Uhr ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei dem Northeimer konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, ein anschließender Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet.
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