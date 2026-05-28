POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg Tatzeitraum So. 24.05.2026, 14:00 Uhr bis Mi. 27.05.2026, 07:50 Uhr Einbeck (pfa) Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein Fahrrad der Marke "PRINZ", welches zuvor mit einem Zahlenschloss gesichert auf dem Sportplatz der örtlichen Schule abgestellt wurde. Nach der Feststellung des Diebstahls wurde das Zahlenschloss in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch aufgefunden. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib ...

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