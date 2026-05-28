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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Mittelweg

Mittwoch, 27.05.2026, gegen 15:50 Uhr

NORTHEIM(da) - Bei einer Verkehrskontrolle im Mittelweg wurde am gestrigen Nachmittag gegen 15:50 Uhr ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei dem Northeimer konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, ein anschließender Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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