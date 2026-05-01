Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Automaten

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 29.04. auf den 30.04.2026 gelangten unbekannte Täter auf nicht näher bekannte Art und Weise in ein Lokal in der Kirchstraße. Hier öffneten die Täter die darin befindlichen Spielautomaten und entwendeten die Geldkassetten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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