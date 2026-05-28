Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Fahrrades

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg

Tatzeitraum So. 24.05.2026, 14:00 Uhr bis Mi. 27.05.2026, 07:50 Uhr

Einbeck (pfa)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein Fahrrad der Marke "PRINZ", welches zuvor mit einem Zahlenschloss gesichert auf dem Sportplatz der örtlichen Schule abgestellt wurde. Nach der Feststellung des Diebstahls wurde das Zahlenschloss in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch aufgefunden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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