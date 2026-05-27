Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Krankenfahrstuhl

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37574 Einbeck - Kreiensen, Am Plan 4 (Gehsteig vor Bürgerhaus Kreiensen)

Tatzeit: 26.05.2026, 19:00 Uhr bis 27.05.2026, 06:17 Uhr

In oben genanntem Tatzeitraum wird an oben genannter Örtlichkeit durch eine bislang unbekannte Täterschaft ein roter, elektronischer Krankenfahrstuhl des Herstellers "TAIHONG" entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird durch die eingesetzten Beamten derzeit auf 2000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382/95390 bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden. (WSH)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell