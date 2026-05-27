Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Schule

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim - Heckenbeck, Kreuzstraße 13 "Freie Schule"

Tatzeit: 24.05.2026, 17:00 Uhr bis 26.05.2026, 09:10 Uhr

In oben genanntem Tatzeitraum dringt die bislang unbekannte Täterschaft in die oben genannte Schule auf bislang unbekannte Weise ein. Anschließend begibt man sich zum Sekretariat und hebelt hier die Zugangstür mit einem Werkzeug auf. Nach Überwinden der Eingangstür werden zwei Geldkassetten angegangen. Aus der roten Kassette wird sich lediglich des Inhaltes bemächtigt und die schwarze Kassette wird gänzlich entwendet. Anschließend entfernt sich die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Man geht derzeit von einem Sachschaden in Höhe von 2261,61EUR aus.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (WSH)

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