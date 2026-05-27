PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe, Montag, der 25.05.2026, 21:50 Uhr. Ein 46- jähriger Fahrer eines E-Scooters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 11:50

    POL-NOM: Diebstahl von Fahrrad

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), Sonntag, der 24.05.2026, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten, das mittels Schloss am Fahrradständer gesicherte, Fahrrad der Marke Bocas eines 54- jährigen aus Bodenfelde. Der Wert des Rades beträgt ca. 590 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 06:54

    POL-NOM: Mindestens 12000 Euro Schaden nach Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Herzberger Straße/B241, Dienstag, 26.05.2026, 14.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagnachmittag in Katlenburg. Ein 50-jähriger Mann aus Duderstadt und ein 70-jähriger Mann aus Wolfenbüttel befuhren in dieser Reihenfolge jeweils mit ihren Pkw die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 06:46

    POL-NOM: E-Bike und E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Heinrichstraße, Samstag, 23.05.2026, 11.00 Uhr - Dienstag, 26.05.2026, 21.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend ein E-Bike und einen E-Scooter aus dem verschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße in Northeim. Hierzu wurde mittels unbekannten Gegenstand sowohl die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren