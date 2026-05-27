POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Auschnippe, Montag, der 25.05.2026, 21:50 Uhr. Ein 46- jähriger Fahrer eines E-Scooters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige wurde gefertigt.
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