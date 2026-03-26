Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Firmengebäude

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße Kohnsteinbrücke in Nordhausen-Salza. Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, verschafften sich die Unbekannten in der vergangenen Nacht Zutritt auf das Firmengelände. Anschließend drangen sie gewaltsam in das Firmengebäude ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter unter anderem einen Tresor mit Bargeld. Außerdem hatten sie es auf ein technisches Gerät im Wert von mehreren hundert Euro abgesehen. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegenwärtig sichern Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei Spuren am Tatort.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat oder den Tätern in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0075565

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