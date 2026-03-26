Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen
Hesserode (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstagmorgen die Bundesstraße 243 aus Richtung Hesserode in Richtung Günzerode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet auf ein Feld und überschlug sich dort. Die 55 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
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