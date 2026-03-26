LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Hüpstedt (ots) - Wie am Mittwochvormittag bekannt wurde, kam es im Bereich Oberdorf/Breite Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Derzeit Unbekannte hatten mit einem Stein eine Glasscheibe beschädigt. Diese ging zu Bruch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa zweitausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

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