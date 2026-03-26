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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Hesserode (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstagmorgen die Bundesstraße 243 aus Richtung Hesserode in Richtung Günzerode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet auf ein Feld und überschlug sich dort. Die 55 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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