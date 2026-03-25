Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haltestelle beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hüpstedt (ots)

Wie am Mittwochvormittag bekannt wurde, kam es im Bereich Oberdorf/Breite Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Derzeit Unbekannte hatten mit einem Stein eine Glasscheibe beschädigt. Diese ging zu Bruch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa zweitausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0074839

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