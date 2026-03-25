Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet - Die Polizei warnt!

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch wurde einer Kundin in einem Discounter im Uthleber Weg aus dem Einkaufswagen die Geldbörse entwendet. Die Frau hatte das Portemonnaie in einem Beutel an dem Wagen befestigt. Unbekannte nutzen gegen 10.30 Uhr vermutlich eine günstige Gelegenheit, um nach der Brieftasche zu greifen und sich diese rechtswidrig anzueignen. Neben einem dreistelligen Betrag an Bargeld wurden zudem persönliche Dokumente der Frau entwendet.

Die Nordhäuser Polizei sucht nach Zeugen, die angaben zur Tat oder dem Täter machen können. sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0074705

Die Polizei warnt ausdrücklich davor Wertsachen und Geldbörsen während des Einkaufs in einem Wagen oder Korb zu lagern. Hierdurch ermöglichen Sie einen Zugriff auf diese Sachen, für die Täter meist nur einen kleinen Moment der Unachtsamkeit brauchen. Tragen die Handtaschen, Beutel oder andere Aufbewahrungsmittel immer nah am Körper. Stellen sie sicher, dass Dritte nicht unberechtigt und ungehindert auf ihre Wertsachen zugreifen können. Eine stetige Achtsamkeit schützt Sie und womöglich auch andere Kunden davor, Opfer eines solchen Diebstahls zu werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Präventionsbeamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 03631/96-1504.

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