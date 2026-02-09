POL-LIP: Lage. Einbruch in Bauwagen.
Lippe (ots)
Ein Bauwagen in der Eichenallee war zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (05./06.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Aus dem Bauwagen entwendeten sie Werkzeug. Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell