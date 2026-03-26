Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader, Baugeräte und Kraftstoff gestohlen - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schönstedt (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, machten bislang unbekannte Diebe im Unstrut-Hainich-Kreis auf einer Baustelle im Bereich der Bundesstraße 247 Schönstedt/ Bad Langensalza, Abzweig Gothaer Landstraße, Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Unbekannten entwendeten einen Radlader sowie weitere Arbeitsgeräte wie einen sogenannten Hüpfer und einen Laser. Außerdem entwendeten die Täter aus Arbeitsfahrzeugen mehrere hundert Liter Kraftstoff. Bisherigen Ermittlungen zufolge wird davon ausgegangen, dass der Radlader unweit des Tatortes aufgeladen und mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug abtransportiert wurde.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Beutegutes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0075332

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