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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mindestens 12000 Euro Schaden nach Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Herzberger Straße/B241, Dienstag, 26.05.2026, 14.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagnachmittag in Katlenburg.

Ein 50-jähriger Mann aus Duderstadt und ein 70-jähriger Mann aus Wolfenbüttel befuhren in dieser Reihenfolge jeweils mit ihren Pkw die Herzberger Straße in Richtung Lindau. Auf der Strecke müssen sie verkehrsbedingt bremsen, was durch den in gleicher Richtung fahrenden 77-jährigen Mann aus Katlenburg zu spät bemerkt wurde. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wobei der Pkw des 70-jährigen Mannes auf den des 50-jährigen aufgeschoben wurde. Der 50-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Pkw des 77-jährigen Mannes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 12000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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