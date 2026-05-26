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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Montag, 25.05.2026, 15.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 19-jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Göttinger Straße in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. Hier kam ihm ein 39-jähriger Mann auf seinem E-Scooter entgegen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 19-jährige Fahrradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde anschließend in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Fahrrad, als auch am E-Scooter entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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