Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Montag, 25.05.2026, 15.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 19-jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Göttinger Straße in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. Hier kam ihm ein 39-jähriger Mann auf seinem E-Scooter entgegen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 19-jährige Fahrradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde anschließend in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Fahrrad, als auch am E-Scooter entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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