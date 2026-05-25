Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Ladekabeln für Elektroautos in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

37176 Nörten-Herdenberg, Klosteracker, Sonntag, 24.5.2026, 03.09 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Zu den bereits per Pressemeldung veröffentlichten zwei Taten in Bereich Katlenburg-Lindau gab es in der vorangegangenen Nacht von Pfingstsamstag auf Sonntag eine weitere, ähnliche Tat in Nörten-Hardenberg. Dort begaben sich bislang unbekannte Täter auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Klosteracker. Hier trennten sie insgesamt sechs Ladekabel von drei Ladesäulen für Elektroautos mit einem unbekannten Gegenstand ab. Anschließend entwendeten sie die Kabel und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die genaue Schadenshöhe muss auch in diesem Fall noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Nörten-Hardenberg zu melden (Tel. 05551-91480 oder 05503-915230).

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