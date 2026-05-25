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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Ladekabeln für Elektroautos auf Supermarktparkplätzen

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße in Katlenburg sowie Bundesstraße in Lindau, Montag, 25.5.2026, 00.00 bis 03.26 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich bislang unbekannte Täter auf den Parkplatz eines Supermarkts an der Osteroder Straße in Katlenburg. Dort trennten sie insgesamt vier Ladekabel von zwei Ladesäulen für Elektroautos mit einem unbekannten Gegenstand ab. Anschließend entwendeten sie die Kabel und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Zu einer ähnlichen Tat kam es in der gleichen Nacht auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bundesstraße in Lindau. Hier wurden zwei Ladekabel von einer Ladesäule mit einem unbekannten Gegenstand entfernt und entwendet. Auch bei dieser Tat flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Katlenburg zu melden (Tel. 05551-91480 oder 05552-709240).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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