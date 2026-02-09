Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Von der Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Dienstag (03.02.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die Landesstraße von Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Willofs. Im Bereich einer dortigen Kurve verlor er nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den rechten Straßengraben. Bei dem Unfall verletzten sich der 20-jährige Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin leicht. Am Pkw des 20-jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (06.02), gegen 07.00 Uhr, parkte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer seinen Toyota XA5 in der David-Eifert-Straße. Als er gegen 16.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am Fahrzeugheck beschädigt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Toyota. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Am Fahrzeug des 55-jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Schlitz. Am Freitag (06.02), gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Yeti die Otto-Zinßer-Straße, um in die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah er den Opel Astra einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (07.02.), 18.45 Uhr, bis Sonntag (08.02.), 1.00 Uhr, parkte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihr Fahrzeug, einen grauen Kia Ceed, auf dem Parkplatz vor der Solztalhalle in Kathus ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß in dieser Zeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit der Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs zusammen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06621/932-0 oder www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall an einer Ampel

Heringen. Am Sonntag (08.02.), gegen 5.10 Uhr, belieferte ein 25-jähriger Fahrer mit seinem VW-Transporter eine Bäckerei in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte der 25-jährige Fahrer beim Auffahren auf die Hauptstraße mit dem Heck seines VW-Transporters eine zu seiner linken befindlichen Lichtzeichenanlage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Wild

Bebra. Am Sonntag (08.02.), um 19.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Bebra die B27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Cornberg. Als ein Reh die Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, wobei das Reh verendete. Am VW-Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

