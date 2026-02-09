POL-OH: Wahlplakate beschädigt
Vogelsbergkreis (ots)
Schotten. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Donnerstag (05.02.), 19 Uhr, bis Freitag (06.02.), 11 Uhr, in der Vogelsbergstraße Wahlplakate mit Farbe und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
