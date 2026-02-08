PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Sachschaden

Gersfeld. Am Samstagabend (07.02.), gegen 19:30 Uhr befuhr ein Pkw, Mazda 2, die K65 aus Richtung Gersfeld (B279) kommend in Richtung Sparbrod. Etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Bundesstraße wurde der Pkw von dem entgegen kommenden Pkw gestreift. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es können keine weiteren Angaben zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681-96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

