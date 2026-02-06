PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Planenschlitzer - Diebstahl aus Sattelauflieger

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Im Zeitraum von Donnerstagmittag (05.02.) bis Freitagmorgen (06.02.) machten sich Unbekannte auf der TuR Werratal - im Bereich der BAB 4 - während der Ruhezeit des Fahrers am Auflieger eines parkenden Lkw zu schaffen. Dabei öffneten sie das Heckportal und stahlen mehrere hundert Reifen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass für den Abtransport des Diebesguts ein Lkw genutzt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

