POL-OH: Planenschlitzer - Diebstahl aus Sattelauflieger
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kirchheim. Im Zeitraum von Donnerstagmittag (05.02.) bis Freitagmorgen (06.02.) machten sich Unbekannte auf der TuR Werratal - im Bereich der BAB 4 - während der Ruhezeit des Fahrers am Auflieger eines parkenden Lkw zu schaffen. Dabei öffneten sie das Heckportal und stahlen mehrere hundert Reifen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass für den Abtransport des Diebesguts ein Lkw genutzt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
