Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Rollgerüst entwendet - Auto entwendet - Reifen zerstochen - Taschendiebstahl - Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude

Eichenzell. Zwischen Donnerstag (05.02), 18 Uhr, und Freitag (06.02.), 5.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Kreuzacker" im Ortsteil Welkers gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude und durchsuchten die Büro- und Lagerräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und des erlangten Diebesguts sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rollgerüst entwendet

Fulda. Zwischen Freitag (30.01.) und Donnerstag (05.02.) entwendeten Unbekannte von einer Baustelle, in einem derzeit zum Teil leer stehenden Gebäude im Gallasiniring, ein Rollgerüst. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto entwendet

Eichenzell. Im Zeitraum von Freitagabend (06.02.), 21.30 Uhr, und Samstagfrüh (07.02.), 2 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Barbarastraße im Ortsteil Rothemann einen gelben Skoda Yeti. An dem Fahrzeug waren oder sind die amtlichen Kennzeichenschilder "FD-CM 888" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Neuhof. Zwischen Samstagabend (07.02.) und Sonntagvormittag (08.02.) zerstachen in der Straße "Am Herrenacker" Unbekannte den linken Vorder- und Hinterreifen eine dort abgestellten weißen Skoda Oktavia. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Fulda. Am Mittwoch (04.02.), zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 68-Jährigen , als diese mit ihrem geschlossenen Rucksack in der Straße "Am Steinweg" fußläufig unterwegs war. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch diverse Scheckkarten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Freitag (06.02.), gegen 23.20 Uhr, kam es in der Karlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Hierbei wurden ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger durch einen derzeit unbekannten Täter verletzt. Der Tatverdächtige schlug und trat auf die Geschädigten ein und flüchtete im Anschluss mit einer Personengruppe in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170-175cm groß, schlanke Figur, kurze dunkelblonde Haare mit "Boxerschnitt" , blaue Jeans, hellgraue Sweatjacke

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Angaben zu dem Täter oder der Personengruppe machen können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell