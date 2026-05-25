PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sonntag, 24.5.2026, 22.14 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Am Sonntagabend wurde ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer in Nörten-Hardenberg angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte neurologische Auffälligkeiten bei dem 35-jährigen fest, die auf den Einfluss von berauschenden Mitteln hindeuten. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 16:09

    POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

    Uslar (ots) - Uslar (La) - Am 21.05.2026, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in Uslar im Einmündungsbereich Wiesenstraße / Alleestraße ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer. Eine 43-jährige aus Uslar übersah beim Abbiegen den 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Recklinghausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Rückfragen ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 16:06

    POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Uslar (ots) - Sohlingen (La) - Am 21.05.2026, gegen 16.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Kurze Zeit später, gegen 17.20 Uhr, wurde eine 40-jährige festgestellt, die ebenfalls ihren Pkw unter dem Einfluss berauschender Substanzen im öffentlichen Verkehrsraum führte. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren