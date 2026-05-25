POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Sonntag, 24.5.2026, 22.14 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Am Sonntagabend wurde ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer in Nörten-Hardenberg angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte neurologische Auffälligkeiten bei dem 35-jährigen fest, die auf den Einfluss von berauschenden Mitteln hindeuten. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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