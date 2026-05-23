POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel
Uslar (ots)
Sohlingen (La) - Am 21.05.2026, gegen 16.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Kurze Zeit später, gegen 17.20 Uhr, wurde eine 40-jährige festgestellt, die ebenfalls ihren Pkw unter dem Einfluss berauschender Substanzen im öffentlichen Verkehrsraum führte. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.
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