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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (ots)

Sohlingen (La) - Am 21.05.2026, gegen 16.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Kurze Zeit später, gegen 17.20 Uhr, wurde eine 40-jährige festgestellt, die ebenfalls ihren Pkw unter dem Einfluss berauschender Substanzen im öffentlichen Verkehrsraum führte. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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