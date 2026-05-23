POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt
Uslar (ots)
Uslar (La) - Am 20.05.2026, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger mit seinem E-Scooter öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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