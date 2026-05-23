POL-NOM: Einbruch in Schützenhaus
Northeim (ots)
Northeim (pel), Ortsteil Hillerse, Schützenhaus Zur Lehmkuhle, 29.04.2026, 23:00 Uhr - 22.05.2026, 09:00 Uhr
Im genannten Zeitraum sind unbekannte Täter in das Schützenhaus Hillerse eingebrochen, indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft haben.
Dort entwendeten sie eine zweistellige Summe Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.
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