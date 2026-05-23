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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schützenhaus

Northeim (ots)

Northeim (pel), Ortsteil Hillerse, Schützenhaus Zur Lehmkuhle, 29.04.2026, 23:00 Uhr - 22.05.2026, 09:00 Uhr

Im genannten Zeitraum sind unbekannte Täter in das Schützenhaus Hillerse eingebrochen, indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft haben.

Dort entwendeten sie eine zweistellige Summe Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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