Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei ermittelt nach Brand von Mülltonnen vor Wohnhaus

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eschenschlag, Donnerstag, 21.05.2026, 04.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Donnerstagnacht, um 04.10 Uhr, vier Mülltonnen in Vollbrand. Die Mülltonnen standen vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Eschenschlag in Northeim. In Folge des Brandes wurde ein Fenster in unmittelbarer Nähe zu den Mülltonnen zerstört.

Die sofort alarmierte freiwillige Feuerwehr Northeim konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Gebäudefassade wurde nicht beschädigt und das Wohnhaus war weiterhin bewohnbar.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 3000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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