POL-NOM: 35-jähriger Schrottsammler muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten
Northeim (ots)
37154 Northeim, K414/ Levershausen, Donnerstag, 21.05.2026, 14.40 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 51-jähriger Mann meldete am Donnerstagnachmittag einen Mann, welcher am Waldgebiet an der K414 Höhe Levershausen unrechtmäßig Altreifen entsorgte. Als die eingesetzte Polizeistreife den 35-jährigen Mann einer Kontrolle unterzogen, stellte sich zudem heraus, dass er weder für seine Schrottsammlertätigkeit, noch für die Beförderung von Altmetall keine Genehmigung vorweisen konnte.
Neben der illegalen Müllentsorgung muss er sich zudem wegen Verstöße gegen die Gewerbeordnung verantworten.
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