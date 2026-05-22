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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeug von Ladefläche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bartold-Kastrop-Straße, Mittwoch, 20.05.2026, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 21.05.2026, 04.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete diverses Werkzeug von der Ladefläche eines Pritschenwagens eines Dachdeckunternehmens. Der Pritschenwagen war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Bartold-Kastrop-Straße geparkt wurden. Die Ladefläche war mit einem Netz abgedeckt.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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