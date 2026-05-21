Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Mittwoch, 20.05.2026 gegen 20:00 Uhr

Moringen, Lutterbecker Straße

Moringen(da) - Eine 62-jährige Frau aus Moringen wurde bei einem Verkehrsunfall in der Lutterbecker Straße am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr leicht verletzt. Die Frau befand sich mit ihrem Rad bereits im Kreisel, als sie von einem gerade in den Kreisel einfahrenden 46-jähriger Moringer PKW-Fahrer übersehen wurde. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

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