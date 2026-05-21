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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Mittwoch, 20.05.2026 gegen 20:00 Uhr

Moringen, Lutterbecker Straße

Moringen(da) - Eine 62-jährige Frau aus Moringen wurde bei einem Verkehrsunfall in der Lutterbecker Straße am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr leicht verletzt. Die Frau befand sich mit ihrem Rad bereits im Kreisel, als sie von einem gerade in den Kreisel einfahrenden 46-jähriger Moringer PKW-Fahrer übersehen wurde. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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