Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

Siegburg (ots)

Im November 2025 kam es an der Schumannstraße in Siegburg zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Eine Bewohnerin des Hauses teilte den eingesetzten Polizeibeamten mit, bereits am Vortag zwei verdächtige Männer in der Straße bemerkt zu haben. Die beiden Personen hätten sich auffällig verhalten und mehrere Häuser genauer betrachtet.

Gegen 01:10 Uhr wurde die Zeugin auf laute Geräusche an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Als sie nachsah, erkannte sie einen der zuvor beobachteten Männer wieder. Der Tatverdächtige mit schwarzen Haaren und athletischer Statur versuchte in diesem Moment, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als der Unbekannte die Frau bemerkte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde auf richterliche Anordnung ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. Das Phantombild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/202231. (Re)

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