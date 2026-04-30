Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fußgänger bei Unfällen leicht verletzt

Hennef/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (29. April) wurden bei Verkehrsunfällen in Neunkirchen-Seelscheid und Hennef zwei Fußgänger leicht verletzt. Gegen 09:40 Uhr wollte ein 75 Jahre alter Mann zu Fuß die Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid in Höhe der Einmündung Rosenweg überqueren. Dazu nutzte er offenbar nicht eine unweit gelegene Querungshilfe und gewährte nach ersten Erkenntnissen dem Fahrzeugverkehr keinen Vorrang. Ein aus Richtung Much kommender 94-jähriger Autofahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem von rechts auf die Fahrbahn tretenden Fußgänger nicht verhindern. Der Neunkirchen-Seelscheider kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Schaden. Polizisten sicherten vor Ort die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. In Hennef fuhr am Nachmittag gegen 15:30 Uhr eine 73 Jahre alte Autofahrerin von der Emil-Langen-Straße in einen Kreisverkehr ein, um diesen an der zweiten Ausfahrt zur Straße "Auf der Brölbahn" hin zu verlassen. Dabei übersah die Frau einen 28-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn dort an einem Fußgängerüberweg queren wollte. Der Mann wurde ebenfalls nach einer ersten ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallbeteiligten stammen aus Hennef. Die 73-Jährige muss sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

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