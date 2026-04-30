PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fußgänger bei Unfällen leicht verletzt

Hennef/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (29. April) wurden bei Verkehrsunfällen in Neunkirchen-Seelscheid und Hennef zwei Fußgänger leicht verletzt. Gegen 09:40 Uhr wollte ein 75 Jahre alter Mann zu Fuß die Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid in Höhe der Einmündung Rosenweg überqueren. Dazu nutzte er offenbar nicht eine unweit gelegene Querungshilfe und gewährte nach ersten Erkenntnissen dem Fahrzeugverkehr keinen Vorrang. Ein aus Richtung Much kommender 94-jähriger Autofahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem von rechts auf die Fahrbahn tretenden Fußgänger nicht verhindern. Der Neunkirchen-Seelscheider kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Schaden. Polizisten sicherten vor Ort die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. In Hennef fuhr am Nachmittag gegen 15:30 Uhr eine 73 Jahre alte Autofahrerin von der Emil-Langen-Straße in einen Kreisverkehr ein, um diesen an der zweiten Ausfahrt zur Straße "Auf der Brölbahn" hin zu verlassen. Dabei übersah die Frau einen 28-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn dort an einem Fußgängerüberweg queren wollte. Der Mann wurde ebenfalls nach einer ersten ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallbeteiligten stammen aus Hennef. Die 73-Jährige muss sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:41

    POL-SU: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin wurden aus einem Handwerkerfahrzeug diverse Arbeitsgeräte im Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro gestohlen. Der Ford war am Montag (27. April) gegen 16:00 Uhr im Ortsteil Mülldorf im Einmündungsbereich der Meerstraße an der "Alte Bonner Straße" abgestellt worden. Als der Fahrzeugnutzer am Dienstagmorgen (28. April) gegen 06:50 Uhr zu dem Transit kam, entdeckte er, dass ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:33

    POL-SU: Räder von Pkw gestohlen

    Lohmar (ots) - In Lohmar wurde zwischen Montag (27. April), 16:00 Uhr und Dienstag (28. April), 07:30 Uhr der komplette Satz Räder von einem Pkw gestohlen. Der Wagen war vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße zwischen den Einmündungen der Königsbergstraße und der Bachstraße abgestellt. Als der Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Audi kam, entdeckte er, dass dieser auf Pflastersteinen stand und die vier Reifen inklusive Felgen fehlten. Die zugehörigen Schrauben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren