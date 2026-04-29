Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurden aus einem Handwerkerfahrzeug diverse Arbeitsgeräte im Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro gestohlen. Der Ford war am Montag (27. April) gegen 16:00 Uhr im Ortsteil Mülldorf im Einmündungsbereich der Meerstraße an der "Alte Bonner Straße" abgestellt worden. Als der Fahrzeugnutzer am Dienstagmorgen (28. April) gegen 06:50 Uhr zu dem Transit kam, entdeckte er, dass die Schiebetür an der rechten Fahrzeugseite gewaltsam geöffnet und Werkzeuge aus dem Inneren gestohlen worden waren. Der Mann rief umgehend die Polizei, die eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufnahm. Das Diebesgut besteht aus neun Akkus nebst Ladegerät, einem Bohrhammer, einem Bohrschrauber, einem Winkelschleifer, einer Arbeitsleuchte, einem Multilinienlaser, einem Lasermessgerät, einer Säbelsäge und diversen Pressbacken. Die Maschinen und Werkzeuge sind allesamt vom Hersteller Hilti. Wer im Tatzeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts machen kann, wird gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Die Polizei gibt zum Schutz vor Diebstählen aus Handwerksfahrzeugen folgende Tipps: - Türen und Kofferraum sollten mit zusätzlichen Bolzenriegelschlössern gesichert werden - Sichern Sie Fenster im Transportraum mit Gittern - Nutzen Sie eine Diebstahlwarn-/Alarmanlage im Fahrzeug und bringen Sie entsprechende Warnaufkleber am Fahrzeug an - Lassen Sie möglichst kein Werkzeug im Fahrzeug - Sichern Sie Werkzeug im Fahrzeug mit Schlössern und bewahren Sie es in gesicherten Werkzeugkoffern auf - Werkzeugkoffer sollten mit versteckten Ortungsgeräten gesichert sein - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer abgeschlossenen Garage oder einem eingefriedeten Grundstück ab. Ist dies nicht möglich, nutzen Sie belebte und beleuchtete Abstellflächen - Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Geräte - Kennzeichnen Sie Ihre Werkzeuge möglichst großflächig und unveränderbar (Uhl) #KEinbruch

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