PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurden aus einem Handwerkerfahrzeug diverse Arbeitsgeräte im Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro gestohlen. Der Ford war am Montag (27. April) gegen 16:00 Uhr im Ortsteil Mülldorf im Einmündungsbereich der Meerstraße an der "Alte Bonner Straße" abgestellt worden. Als der Fahrzeugnutzer am Dienstagmorgen (28. April) gegen 06:50 Uhr zu dem Transit kam, entdeckte er, dass die Schiebetür an der rechten Fahrzeugseite gewaltsam geöffnet und Werkzeuge aus dem Inneren gestohlen worden waren. Der Mann rief umgehend die Polizei, die eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufnahm. Das Diebesgut besteht aus neun Akkus nebst Ladegerät, einem Bohrhammer, einem Bohrschrauber, einem Winkelschleifer, einer Arbeitsleuchte, einem Multilinienlaser, einem Lasermessgerät, einer Säbelsäge und diversen Pressbacken. Die Maschinen und Werkzeuge sind allesamt vom Hersteller Hilti. Wer im Tatzeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts machen kann, wird gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Die Polizei gibt zum Schutz vor Diebstählen aus Handwerksfahrzeugen folgende Tipps: - Türen und Kofferraum sollten mit zusätzlichen Bolzenriegelschlössern gesichert werden - Sichern Sie Fenster im Transportraum mit Gittern - Nutzen Sie eine Diebstahlwarn-/Alarmanlage im Fahrzeug und bringen Sie entsprechende Warnaufkleber am Fahrzeug an - Lassen Sie möglichst kein Werkzeug im Fahrzeug - Sichern Sie Werkzeug im Fahrzeug mit Schlössern und bewahren Sie es in gesicherten Werkzeugkoffern auf - Werkzeugkoffer sollten mit versteckten Ortungsgeräten gesichert sein - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer abgeschlossenen Garage oder einem eingefriedeten Grundstück ab. Ist dies nicht möglich, nutzen Sie belebte und beleuchtete Abstellflächen - Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Geräte - Kennzeichnen Sie Ihre Werkzeuge möglichst großflächig und unveränderbar (Uhl) #KEinbruch

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:33

    POL-SU: Räder von Pkw gestohlen

    Lohmar (ots) - In Lohmar wurde zwischen Montag (27. April), 16:00 Uhr und Dienstag (28. April), 07:30 Uhr der komplette Satz Räder von einem Pkw gestohlen. Der Wagen war vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße zwischen den Einmündungen der Königsbergstraße und der Bachstraße abgestellt. Als der Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Audi kam, entdeckte er, dass dieser auf Pflastersteinen stand und die vier Reifen inklusive Felgen fehlten. Die zugehörigen Schrauben ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:07

    POL-SU: Betrug per Schockanruf / Frau händigt Goldschmuck aus

    Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (28. April) wurde eine Frau aus Sankt Augustin Opfer von Telefonbetrügern. Sie erhielt gegen 14:30 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Zunächst hörte sie eine Männerstimme, die "Mutter! Mutter!" rief. Dann übernahm eine vermeintlich zweite Person das Gespräch und gab sich als Polizist aus. Er schilderte, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 10:47

    POL-SU: Fußgängerin beim Überqueren der Straße angefahren

    Eitorf (ots) - Am Montagmittag (27. April) wurde eine 30-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Schoellerstraße / Blumenhof / Am Wollsbach in Eitorf leicht verletzt. Gegen 12:00 Uhr war die Frau auf dem Gehweg entlang der Jahnstraße in Richtung Blumenhof unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, die Schoellerstraße über die dortige Fußgängerfurt zu überqueren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren