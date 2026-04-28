Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin beim Überqueren der Straße angefahren

Eitorf (ots)

Am Montagmittag (27. April) wurde eine 30-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Schoellerstraße / Blumenhof / Am Wollsbach in Eitorf leicht verletzt.

Gegen 12:00 Uhr war die Frau auf dem Gehweg entlang der Jahnstraße in Richtung Blumenhof unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, die Schoellerstraße über die dortige Fußgängerfurt zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Opel die Schoellerstraße und wollte nach rechts auf die Jahnstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die 30-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer gab an, die Frau zuvor nicht wahrgenommen zu haben.

Die Leichtverletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten gegen den 60-jährigen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

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