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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen kurze Abwesenheit der Bewohner

Lohmar (ots)

Am Montag (27. April) kam es in Lohmar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bachstraße. Unbekannte Täter entwendeten dabei mehrere Schmuckstücke.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher die kurze Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 09:10 Uhr und 10:30 Uhr aus. Sie gelangten in den Gartenbereich des Hauses und begaben sich zur rückwärtigen Terrassentür. Dort schlugen sie ein Loch in die Verglasung der Tür und verschafften sich anschließend Zutritt zu den Wohnräumen.

Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurden mehrere Schmuckstücke, darunter Ringe und Armbanduhren, im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.

Die Experten der Kriminalprävention bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Diese Beratungen können auch bei Ihnen zu Hause stattfinden. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 02241 541-4777 oder per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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