Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kettenreaktion nach Wildschwein-Unfall

Troisdorf (ots)

Ein 29-jähriger Kölner Motorradfahrer stürzte am späten Freitagabend (24. April), als er mit einem Wildschwein kollidierte. Ein entgegenkommender Linienbus musste stark bremsen, wodurch eine 43-jährige Mitfahrerin sich leicht verletzte. Der Zweiradfahrer und die Passagierin wurden im Krankenhaus behandelt.

Gegen 23.50 Uhr fuhr der Kölner Motorradfahrer auf der K10 (Rambusch) von Lohmar nach Troisdorf-Altenrath. Plötzlich sprang ein Wildschwein aus dem Wald auf die Straße und prallte gegen das Vorderrad der Yamaha. Der 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Gleichzeitig fuhr ein Linienbus in Richtung Lohmar. Der 41-jährige Busfahrer führte eine Notbremsung durch, um nicht mit dem gestürzten Motorradfahrer zu kollidieren. Dabei schlug die 43-jährige Mitfahrerin aus Lohmar mit dem Kopf an und verletzte sich leicht.

Das Wildschwein verschwand wieder im Wald. Ob es verletzt wurde, ist unklar. Das Motorrad des Kölners wurde abgeschleppt. (Bi)

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